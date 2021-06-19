6 فرق في دوري ناشئي الهوكي الليبي

أبطال الهوكي (فيسبوك)

أكد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي للهوكي فتحي ناجي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أنه جارٍ التجهيز لتنظيم بطولة ليبيا للهوكى الخماسي، في يوليو المقبل، بمشاركة مدرسة الناشئين بالاتحاد الليبي للهوكي وأندية الشموع والغرارات والصباح وحي دمشق بالإضافة إلى أكاديمية الشموع للألعاب الرياضية.

وأضاف ناجي أن البطولة ستقام من مرحلتين (ذهابا وإيابا) والفريق الأكثر نقاطا سيتوجه بكأس البطولة.

واختتم ناجي حديثه، قائلا: «إن منتخب الهوكي تحت 21 سيدخل قريبا في معسكر استعدادا لبطولة الصداقة التي ستستضيفها تونس في أغسطس المقبل بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر».