أبوليفة: سير عمل قانون الرياضة يسير بشكل جيد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 19 يونيو 2021, 06:27 مساء
رضوان أبوليفة (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مقرر لجنة مسودة قانون عام الرياضة رضوان أبوليفة، سير عمل اللجنة بطريقة جيدة حتى بعد أقل من شهر من انطلاق الإعداد لقانون عام الرياضة الليبية.

وقال أبوليفة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت: «إن غدا الأحد سيشهد عقد اجتماع مع منسقي المناطق على مستوى ليبيا لتجميع آراء وأفكار المهتمين الذين عقدوا اجتماعهم في المناطق الغربية والجنوبية والشرقية».

وأضاف: «سيتم وضع الخطوط العريضة من خلال هذا الاجتماع الذي أكد ومع نهاية شهر أغسطس قد يصبح قانون عام الرياضة الليبية جاهزا قبل إحالته إلى الرأي القانوني وبعدها لمجلس النواب».

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