كليمنتي قبل مواجهة السودان: هناك تقدم رغم الصعوبات ولن نستسلم

خافيير كليمنتي (إنترنت)

تتجه الأنظار، اليوم السبت، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا، إلى ملعب خليفة الدولي الدوحة بقطر، لمتابعة المباراة المرتقبة التأهيلية، والتي ستجمع المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، بنظيره السوداني، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب قطر 2021.

المباراة لا تقبل القسمة على اثنين فلا بد من تأهل منتخب للملحق المؤهل لمجموعات البطولة العربية إلى بطولة الكأس والتي ستجري خلال شهر ديسمبر المقبل.

المنتخب الوطني لم يكمل استعداده بشكل جيد لهذه المباراة، حيث دخل في معسكر قصير بتونس، ولعب مباراة وحيدة أمام ليبيريا وخسر بهدف، أما المنتخب السوداني فأجرى العديد من المباريات الودية.

ورغم قصر المدة فإن مدرب المنتخب الوطني الإسباني خافيير كليمنتي قال: «إن مواجهة السودان في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وسنسعى خلالها لتقديم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز والتواجد في منافسات البطولة الكبرى»، بحسب صفحة ليبيا الرياضية.

وأضاف كليمنتي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة: «بذلنا ما في وسعنا لاختيار أفضل العناصر لتلك المباراة المهمة، وأظن أننا نجحنا في ذلك، وهناك تقدم ملحوظ في الأداء، رغم الصعوبات التي واجهها بعض اللاعبين للمشاركة في المباراة».

وأكمل: «إن المشاركة في نهائيات بطولة كأس العرب على رأس أولوياتنا في الوقت الحالي، ونعلم أن مواجهة السودان ليست سهلة؛ فالفريق السوداني يتمتع بالقوة والسرعة، وسيكون ندا صعبا في المباراة، وسنلعب على المكسب وسنقاتل من أجل تحقيق ذلك».

وحول طريقة اللعب في المباراة قال كليمنتي: «علينا أن نبدأ المباراة باحثين عن الفوز، فسنلعب للفوز منذ الدقيقة الأولى، سوف نلعب بحزم وقوة منذ البداية من أجل تحقيق ما نصبو إليه، وهو الفوز بالمباراة التأهل للمشاركة في البطولة المهمة».

من جهته أكد قائد المنتخب الوطني سلامة علي، أحد عناصر الخبرة في المنتخب الوطني، أن زملاءه استعدوا جيدا للمباراة، قائلا: «البطولة فرصة لكل العرب لاكتشاف منشآت مونديال قطر 2022، نعلم جيدا أننا مقبلون على مباراة صعبة أمام المنتخب السوداني الذي يتمتع بالقوة والسرعة، ولديه لاعبون مميزون في العديد من المراكز؛ إلا أننا لدينا العزيمة والإصرار على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز».

من جهة أخرى عقد، أمس الجمعة، الاجتماع الفني بين المنتخبين، حيث سيلعب المنتخب الوطني بالزي الأبيض، بينما سيلعب المنتخب السوداني بالزي الأحمر.