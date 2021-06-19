تنافس شرس على ذهبية سباق 800 متر في البطولة العربية لألعاب القوى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 19 يونيو 2021, 03:44 مساء
منافسات ألعاب القوى (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بملعب رادس بتونس، اليوم السبت، منافسات بطولة ألعاب القوى العربية، وتشهد سباق 800 متر رجال تنافسا قويا ومثيرا بمشاركة 17 متسابقا، يمثلون دول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وجيبوتي وعمان والكويت وفلسطين وسوريا وقطر ولبنان.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال عضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي لألعاب القوى وليد مبارك «ستقام تصفيتان في الدور النصف نهائي لسباق 800 متر رجال، التصفية الأولى بمشاركة تسعة متسابقين، وهم: سليمان موني ومحمد فوند (الجزائر) وإبراهيم الظفيري وبدر سويد (الكويت) وحسن مجاهد (المغرب) ورياض الشنني وعبدالسلام العيوني (تونس) ومحمد سليمان (عمان) ومحمد دويدار (فلسطين)».

وأضاف مبارك: «التصفية الثانية بمشاركة ثمانية متسابقين، وهم: علاء الدين الجورني (ليبيا) وعبدالرحمن سعيد ومبارك محمد (قطر) ومحمد أيوب (البحرين) ونبيل أسامة (المغرب) وبيتر الخوري ومحمد حنوف (لبنان) وحيدر القاضي (سوريا)».

وأكمل مبارك: «يتأهل للنهائي المتحصلون على التراتيب الثلاثة الأولى في كل تصفية يضاف إليهم أفضل توقيت لمتسابقين».

يشار إلى أن البطلة الليبية رتاج السايح، المتوجه بذهبية القرص للسيدات بمسافة 50.36 متر، ستدخل غدا الأحد المنافسة على ذهبية دفع الجلة سيدات.

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