وفاة المدرب الليبي أحمد الغزال إثر نوبة قلبية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 18 يونيو 2021, 11:09 مساء
المدرب الليبي أحمد الغزال. (إنترنت)

ودع الوسط الرياضي الليبي، صباح اليوم الجمعة، المدرب الليبي أحمد الغزال، المدير الفني لفريق الصلول الخضر لكرة القدم، في مدينة سرت، إثر نوبة قلبية.

ونعت إدارة نادي الصلول الخضر، عبر حسابه الرسمي «فيسبوك» أحمد الغزال، وعلقت الأنشطة الرياضية بالنادي ثلاثة أيام حدادا على روحه وتقديراً لمجهودات الفقيد في سبيل النهوض بالرياضة ودعمها والوقوف بجانب كل رياضي، ودعت الله أن يرحمه.

وحسب مراسل «بوابة الوسط» فأن الفقيد رحمه الله من مواليد 1964 متزوج وله أبناء وهو من سكان سرت تخرج العام 1983 من معهد المعلمين بسرت، وكان سابقا حارس للفريق الأول لنادي خليج سرت واعتزل وأصبح مدربا بالنادي,

ويمتلك أحمد الغزال تاريخا كبيرا كحارس مرمى في ليبيا، كما أنه يعتبر المدرب التاريخي لخليج سرت الذي بدأ مشواره معه كمدير فني بعد اعتزاله في نهاية العام 1994، وصعد بالفريق لمصاف الدوري الليبي الممتاز.

وكانت محطة أحمد الغزال الأخيرة قبل وفاته، هي وجوده مديرا فنيا لفريق الصلول الخضر، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الليبي لكرة القدم.

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