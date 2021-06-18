«فرسان المتوسط» في تحدٍ عربي أمام «صقور الجديان» على أرض الدوحة

من تدريبات المنتخب الليبي. (الإنترنت)

يخوض المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، السبت المقبل، مباراته الحاسمة والمرتقبة أمام نظيره السوداني بملعب العاصمة القطرية الدوحة في مباراة التأهل لنهائيات بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة والتي ستنطلق لأول مرة بحلتها الجديدة برعاية الاتحاد الدولي «فيفا» مطلع شهر ديسمبر المقبل على ملاعب كأس العالم بقطر والتي تحمل اسم «كأس فيفا للعرب»، وقد استهل منتخب «فرسان المتوسط» تحضيراته متأخرا، حيث أقام معسكرا تدريبيا قصيرا بتونس استغرق أربعة أيام فقط خاض خلاله أول تجربة ودية له والوحيدة تحت قيادة المدير الفني الإسباني العائد إلى المنتخب الليبي خافيير كليمنتي أمام منتخب ليبيريا، والتي انتهت بخسارة «فرسان المتوسط» بهدف ثم تحول، أمس الأربعاء، إلى العاصمة القطرية لمواصلة تدريباته الأخيرة قبل أيام قليلة فقط من موعد المباراة الحاسمة والمرتقبة أمام «صقور الجديان»، السبت المقبل.

يتطلع المنتخب الليبي، بقيادة مدربه الجديد القديم كليمنتي، إلى بلوغ النهائيات العربية عبر بوابة السودان والتأهل للمرة الخامسة في تاريخه وتسجيل حضوره العربي الخامس، وهو المنتخب الذى سبق أن تواجد وتألق في أربع بطولات عربية سابقة، حيث حل وصيفا لبطل العرب في أول ظهور عربي له في بطولة النسخة الثانية بالكويت العام 1964، وجاء المنتخب الليبي في المرتبة الثانية، برصيد ست نقاط وبفارق نقطة أقل عن البطل المنتخب العراقي، حيث تعادل منتخب ليبيا أمام المنتخب المستضيف الكويت ثم العراق، في حين حقق الفوز على حساب منتخبي لبنان والأردن بعد بطولة شهدت تألق أبرز نجوم الكرة الليبية أمثال أحمد بن صويد وعلى البسكي وحسن السنوسي وأحمد الأحول ثم عاد المنتخب الوطني في مشاركته العربية الثانية تواليا في بطولة النسخة الثالثة العام 1966 بالعاصمة العراقية بغداد ليحل في المرتبة الثالثة عربيا في بطولة سجل خلالها «الفرسان» أرقاما قياسية بتحقيقه نتائج كبيرة على حساب منتخبات عمان واليمن ولبنان، ولم يكتفِ بذلك فحسب بل توج هدافه الأسطوري علي البسكي بلقب هداف العرب، برصيد عشرة أهداف.

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كانت مشاركة منتخب ليبيا في بطولة كأس العرب في نسختها السابعة بقطر العام 1998 والتي شارك في منافساتها للمرة الثالثة هي الأسوأ، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار وودع سباق المنافسة مبكرا عقب خسارته أمام المنتخب المستضيف المنتخب القطري والمنتخب البحريني، لكنه عاد كبيرا في مشاركته العربية الرابعة في بطولة النسخة التاسعة والأخيرة بالسعودية العام 2012، وحل وصيفا لبطل العرب بعد أن خسر المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح عقب انتهاء زمن الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف بعد أن حقق انتصارات مهمة على حساب منتخبات اليمن والبحرين والسعودية في بطولة شهدت تألقا كبيرا لأبرز نجوم الجيل، أبرزهم قائد الفريق أحمد سعد والحارس العملاق محمد نشنوش ويونس الشيباني وعلى سلامة ومحمد المغربي وفيصل البدري.

مؤتمر تقديم كلمنتي

وأقام الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، مؤتمرا صحفيا لتقديم المدرب الإسباني كليمنتي فور وصوله إلى مدينة بنغازي، استعدادا لقيادة المنتخب لولاية جديدة، وأكد الشلماني، خلال المؤتمر الصحفي، أن كليمنتي شخصية معروفة بالنسبة لليبيين وعمل بملاعب أفريقيا، وله تجربة ناجحة مع المنتخب الليبي استغرقت عدة سنوات، حيث توج مع المنتخب الوطني بلقب «شان»، كما قاد الفرسان ضمن تصفيات «كان» والمونديال، وأن اتحاد الكرة اختار عودة كليمنتي، خصوصا في ظل الظروف والديون التي تحيط بالاتحاد الليبي.

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وقال الشلماني: «كليمنتي يعرفنا جيدا وسبق أن تعامل معنا، ولهذا فالاختيار لم يكن عشوائيا، حاولنا بشكل جاد تأجيل مباراة السودان ضمن تصفيات بطولة كأس العرب التي ستقام في التاسع عشر من شهر يونيو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، من أجل منح الفرصة، ووقت أكثر أمام المدرب كليمنتي لكن لم نفلح في ذلك رغم مراسلاتنا فيفا، أتمنى من الإعلام الرياضي مساعدتنا، لأننا بمرحلة بناء تحتاج إلى وقت».

من جانبه قال كليمنتي، خلال المؤتمر الخاص بتقديمه للإعلام: «سعيد بعودتي لليبيا من جديد، أعرف أن الليبيين يحبونني والمعاملة كانت مميزة بها، ولهذا وافقت على العودة على الفور، مباراتنا أمام المنتخب السوداني مهمة جدا وسنخوض المباراة باللاعبين المحليين وفي غياب أبرز اللاعبين المحترفين، وتنتظرنا تصفيات كأس العالم ومواجهات قوية أمام منتخبات مصر والغابون وأنغولا، وثقتي كبيرة في كل اللاعبين من أجل بذل جهد كبير للترشح».

وأضاف كليمنتي: «لا توجد مجموعة سهلة في كأس العالم، ومجموعتنا بها ثلاثة منتخبات قوية، وأمامنا أكثر من 50 لاعبا وسنقيمهم بشكل جيد، ليبيا لديها مواهب بكرة القدم، وتابعت عددا من مباريات الدوري الممتاز، وسأواصل متابعة كل كبيرة وصغيرة بالكرة الليبية لإيجاد أفضل تشكيلة للمنتخب الوطني».