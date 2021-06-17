الأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد في نهائي المنطقة الغربية لكرة اليد

فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد. (إنترنت)

تأهل فريقي الاتحاد والأهلي إلى المباراة النهائية من تصفيات كأس ليبيا لكرة اليد على مستوى فرق اتحاد المنطقة الأولى، والتى ستقام يوم الإثنين الموافق 21 يونيو الجاري بقاعة النادي الأولمبي بالزاوية وبدون حضور الجمهور.

وكان فريق الاتحاد قد تأهل على حساب فريق الجزيرة فيما تأهل فريق الأهلي على حساب فريق اتحاد الشرطة.

وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد اليد فان الفرق المشاركة في تصفيات الكأس قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد بينهم قبل انطلاق التصفيات بأن على كل ناد حضور خمس أشخاص لكل مباراة ورسالة رسمية من إدارة ناديهم بالخصوص.