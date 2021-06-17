الأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد في نهائي المنطقة الغربية لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 17 يونيو 2021, 10:56 مساء
فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد. (إنترنت)

تأهل فريقي الاتحاد والأهلي إلى المباراة النهائية من تصفيات كأس ليبيا لكرة اليد على مستوى فرق اتحاد المنطقة الأولى، والتى ستقام يوم الإثنين الموافق 21 يونيو الجاري بقاعة النادي الأولمبي بالزاوية وبدون حضور الجمهور.

وكان فريق الاتحاد قد تأهل على حساب فريق الجزيرة فيما تأهل فريق الأهلي على حساب فريق اتحاد الشرطة. 

وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد اليد فان الفرق المشاركة في تصفيات الكأس قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد بينهم قبل انطلاق التصفيات بأن على كل ناد حضور خمس أشخاص لكل مباراة ورسالة رسمية من إدارة ناديهم بالخصوص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. المنتخب الليبي يدخل الفقاعة الطبية في الدوحة استعدادا لمواجهة السودان ...
رياضة محلية
بالفيديو: بكاء وشكر وتحدٍ.. «راموس» يودع ريال مدريد بعد 16 عاما
رياضة عالمية
شراكة أم صدام.. سيناريوهات المشهد الليبي بعد قمم القادة الكبار
ليبيا
الدبيبة يطالب «النواب» بسرعة اعتماد مشروع الميزانية و«مراعاة الشعب»
ليبيا
مجلة أميركية تكشف تفاصيل خطة فرنسية لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا
ليبيا
الرئيس الفرنسي يقترح خطة لـ«تفريغ المرتزقة» من ليبيا خلال 6 أشهر
ليبيا
بالفيديو: بعد واقعة رونالدو.. «بوغبا» يزيح زجاجة خمر من أمامه خلال مؤتمر فرنسا ...
رياضة عالمية
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي بوتين عقب قمة جنيف
دولى
ضبط شخص بحوزته قنطار من مخدر الحشيش في العلالقة
ليبيا
بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتسبب في خسارة «كوكاكولا» 4 مليارات دولار
رياضة عالمية
30 دقيقة مهلة من اتحاد كرة القدم الليبي لعدم إلغاء المباراة
رياضة محلية
(فيديو) الشرطة تحقق مع رجل «الباراشوت» في «يورو 2020»
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لهذا السبب بجب أن تقرأ دليل المالك الخاص بسيارتك