«الأهلي طرابلس» يكرم ضيافة «جبل الأصابعة» وديا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 17 يونيو 2021, 10:42 مساء
الأهلي طرابلس. (إنترنت)

انتهت المباراة الودية التي جرت مساء اليوم بملعب نادي «الأهلي طرابلس»، بينه وضيفه فريق «جبل الأصابعة» بنتيجة كبيرة بسداسية دون مقابل.

وحاول المدرب عماد الدهماني تثبيث اللاعبين في مراكزهم الأصلية وإشرك جل اللاعبين في القائمة الأهلاوية.

الشوط الأول انتهى بنتيجة ثلاثة أهداف سجلها حسام حسام وأنيس السلتوا (ثنائية).

وفي الشوط الثاني أضاف الأهلي ثلاثة أهداف أخرى عن طريق صالح الظاهر ثنائية، وأسامة اشطبية هدف، لتنتهي المباراة بنتيجة ستة أهداف نظيفة.

يذكر أن «الأهلي طرابلس» يلتقي في الأسبوع الثالث إياب مع «فريق الشط»، ويتواجد حاليًا في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

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