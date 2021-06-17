بالصور.. المنتخب الليبي يدخل الفقاعة الطبية في الدوحة استعدادا لمواجهة السودان الحاسمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 05:51 مساء
المنتخب الليبي يدخل الفقاعة الطبية في الدوحة. (موقع كورة)

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى العاصمة القطرية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، لتدخل مباشرة إلى الفقاعة الطبية، وإجراء فحوصات «كوفيد -19»، مع الالتزام التام بإجراءات الصحة والسلامة.

وبدأ المنتخب الليبي، رحلته في البحث عن الذات ببطولة «كأس العرب قطر 2021»، استعدادًا للمواجهة المرتقبة مع شقيقه السوداني على استاد خليفة الدولي، السبت المقبل، لحسم بطاقة التأهل لنهائيات البطولة، التي تستضيفها الدوحة للمرة الأولى نهاية العام الجاري.

وسيتأهل الفائز من مواجهة ليبيا والسودان إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب، حيث سيقع في المجموعة الرابعة النارية، التي تضم منتخبي مصر والجزائر والمتأهل من مباراة لبنان وجيبوتي.

وقد أنهى المنتخب الليبي قبل الوصول إلى العاصمة القطرية، الدوحة، معسكرًا إعداديًّا في تونس خلال الفترة الماضية بمشاركة 23 لاعبًا، خاض خلالها مباراة ودّيةً دوليةً أمام ليبيريا هي الأولى للفريق تحت قيادة المدرب الإسباني، خافيير كليمنتي، ومني خلالها بالخسارة بهدف دون رد.

وستمثل مباراة المنتخب الليبي أمام شقيقه السوداني الظهور الرسمي الأول للمدرب الإسباني خافيير كليمنتي، الذي تعاقد الاتحاد الليبي لكرة القدم معه للإشراف على تدريب المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

المنتخب الليبي يدخل الفقاعة الطبية في الدوحة. (كورة)
المنتخب الليبي يدخل الفقاعة الطبية في الدوحة. (موقع كورة)
المنتخب الليبي يدخل الفقاعة الطبية في الدوحة. (موقع كورة)
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