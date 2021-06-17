نقاط متعددة في اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد العربي للألعاب الإلكترونية

علاء التومي. (إنترنت)

عقدت اللجنة الفنية للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، اجتماعًا عبر منصة «زوم» برئاسة الليبي علاء التومي.

وحضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد العربي هشام الطاهر (الإمارات)، ونائب رئيس اللجنة الفنية عثمان كيرو (المغرب) ومدير اللجنة حسن الهيثم (العراق) وأعضاء اللجنة فيصل الأبل (الكويت) وعمر خالد (مصر) وفيصل بن حمران (السعودية) ومحمد مبارك (الإمارات).

وفي تصريح لرئيس اللجنة علاء التومي، خص به «بوابة الوسط» قال: «افتتح الاجتماع بالترحيب بالأمين العام للاتحاد هشام الطاهر، وبجميع الحاضرين، وأهنئهم بثقة مجلس الإدارة بالاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية بالجنة الفنية».

وأضاف التومي أنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع على عديد النقاط، من بينها تشكيل لجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة الكويتي فيصل الأبل ونائبه عمر خالد (مصر) وعضوية عبدالمحسن إبراهيم النوح (الكويت) ومحمد حمدي (مصر) وإيميلي بروان (فرنسا) ومحمد النجم (العراق) وضاري عبدالله السجاري (الكويت).

وأوضح أنه تم الاتفاق أيضًا على إقامة بطولة العرب للألعاب الإلكترونية عبر «زوم» وفى عديد الألعاب الإلكتروني.