نقاط متعددة في اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد العربي للألعاب الإلكترونية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 17 يونيو 2021, 05:21 مساء
علاء التومي. (إنترنت)

عقدت اللجنة الفنية للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، اجتماعًا عبر منصة «زوم» برئاسة الليبي علاء التومي.

وحضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد العربي هشام الطاهر (الإمارات)، ونائب رئيس اللجنة الفنية عثمان كيرو (المغرب) ومدير اللجنة حسن الهيثم (العراق) وأعضاء اللجنة فيصل الأبل (الكويت) وعمر خالد (مصر) وفيصل بن حمران (السعودية) ومحمد مبارك (الإمارات).

وفي تصريح لرئيس اللجنة علاء التومي، خص به «بوابة الوسط» قال: «افتتح الاجتماع بالترحيب بالأمين العام للاتحاد هشام الطاهر، وبجميع الحاضرين، وأهنئهم بثقة مجلس الإدارة بالاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية بالجنة الفنية».

وأضاف التومي أنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع على عديد النقاط، من بينها تشكيل لجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة الكويتي فيصل الأبل ونائبه عمر خالد (مصر) وعضوية عبدالمحسن إبراهيم النوح (الكويت) ومحمد حمدي (مصر) وإيميلي بروان (فرنسا) ومحمد النجم (العراق) وضاري عبدالله السجاري (الكويت). 

وأوضح أنه تم الاتفاق أيضًا على إقامة بطولة العرب للألعاب الإلكترونية عبر «زوم» وفى عديد الألعاب الإلكتروني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور والفيديو.. المنتخب الإيطالي أول المتأهلين إلى ثمن نهائي «يورو 2020»
رياضة عالمية
إعادة تشغيل منصة شحن في ميناء رأس لانوف بعد توقفها عامين
ليبيا
المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس يغادر ريال مدريد
رياضة عالمية
نتائج أولية مخيبة للآمال للقاح «كيورفاك» الألماني المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
«بوكو حرام» تختار خليفة لزعيمها أبوبكر الشكوي بعد «انتحاره» في معركة مع «داعش»
دولى
روبوتات لتوزيع مياه زمزم على زوار مكة لضمان التباعد المادي قبيل بدء الحج السنوي
دولى
بالفيديو: بعد واقعة رونالدو.. «بوغبا» يزيح زجاجة خمر من أمامه خلال مؤتمر فرنسا ...
رياضة عالمية
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي بوتين عقب قمة جنيف
دولى
ضبط شخص بحوزته قنطار من مخدر الحشيش في العلالقة
ليبيا
بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتسبب في خسارة «كوكاكولا» 4 مليارات دولار
رياضة عالمية
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات مدفوعا بـ«انخفاض» المخزونات الأميركية
اقتصاد
كشف السر وراء غياب ميسي عن تقديم قميص «برشلونة» الجديد
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دواء لالتهاب المفاصل يبرهن عن «نتائج واعدة» في معالجة «كورونا»