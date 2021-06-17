قصي الشريف بطلا لسنوكر طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 17 يونيو 2021, 04:56 مساء
قصي الشريف بطلا لسنوكر طرابلس. (إنترنت)

اختتمت بنجاح بصالة المثلث بمنطقة بن عاشور، بطولة طرابلس للسنوكر، تحت إشراف وتنظيم اللجنة الفنية للسنوكر والبلياردو، وبمشاركة 110 لاعبين.

وتوج بكأس البطولة اللاعب قصي الشريف، بعد فوزه في المباراة النهائية على مصعب المنتصر بنتيجة (6/3)، وفي مباراة تحديد الترتيب الثالث تفوق للاعب مهند شهاب الدين على جمال أبوحوليه وبنتيجة (5/2)، كما سجل قصي رقمًا ليبيًّا جديدًا في مباراة واحدة (بريك) برصيد 104 نقاط.

يشار إلى أن قصي الشريف، سبق له التتويج بفضية الجامعات العربية، وجاء رابعًا على مستوى أفريقيا ومحليًّا توج ببطولة طرابلس ست مرات وببطولة ليبيا للناشئين 2010، والكبار العامين 2013/2014.

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