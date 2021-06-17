النصر يواجه الأهلي بنغازي في أهم مباريات الجولة الـ14 للدوري الليبي

مباراة الأهلي بنغازي والأنوار (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن مباريات الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز، والذى سينطلق الأربعاء 23 يونيو الجاري، بثلاث مباريات.

المباراة الأولى تلعب على ملعب البيضاء، حيث يواجه الأخضر نظيره شباب الجبل، وبملعب بنينا ببنغازي، يواجه التحدي نظيره دارنس، وبملعب طرابلس سيجمع اللقاء بين أبوسليم والأولمبي.

والخميس 24 يونيو سيتجدد الموعد مع ثلاث مباريات أيضا، بملعب بنينا الأنوار يستضيف خليج سرت، وبملعب طرابلس المحلة يلتقى الخمس، والصداقة يحل ضيفا على نجوم أجدابيا.

والجمعة 25 يونيو، بملعب طرابلس الاتحاد يلتقى رفيق، والمدينة يحل ضيفا على الاتحاد المصراتي، وبملعب بنينا الهلال يستضيف التعاون.

والسبت 26 يونيو ستقام آخر ثلاث مباريات في الاسبوع الرابع عشر، بملعب طرابلس الشط يلتقى الأهلي طرابلس، وبملعب مصراته السويحلي يستضيف الوحدة، وبملعب بنينا سيشهد قمة مرتقبة بين قطبي بنغازي، النصر والأهلي بنغازي.