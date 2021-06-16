32 دراجا في سباق الجمعة بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 16 يونيو 2021, 09:05 مساء
منافسات الدراجات الليبية. (إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس، مختار الشبلي، أن الجمعة المقبل، سيقام السباق الثالث من المرحلة الثانية بالدراجات بطرابلس.

وأوضح الشبلي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه يشارك في السباق 32 دراجًا يمثلون أندية، الاتحاد والأهلي طرابلس، والشرطة والجمارك والسويحلي والاتحاد المصراتي.

وأضاف أن سباق الأشبال، سيقام بمشاركة 18 دراجًا، ومسافته 40 كيلو مترًا، والانطلاق سيكون من ميدان الشهداء وصولًا لجسر وادي الربيع، وسباقي الأواسط 4 دراجين، والكبار 10 دراجين، المسافة 90 كيلو مترًا، والانطلاق من ميدان الشهداء بطرابلس مرورًا بطريق الشط تاجوراء، ومنها إلى مدينة المصابحة وصولًا إلى مدينة ترهونة.

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