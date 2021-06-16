المنتخب الوطني ينهي تجمعه بتونس.. ويطير إلى الدوحة

لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم. (المركز الإعلامي)

أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، آخر تدريباته بالملعب الجانبي بالمركب الأولمبي برادس، لينهي الفريق تجمعه القصير بتونس، استعدادًا لمباراته المرتقبة مساء السبت المقبل، أمام نظيره المنتخب السوداني ضمن التصفيات الحاسمة؛ المؤهلة لبطولة كأس العرب.

وتتحول بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، وفقًا لـ«ريميسا» إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث ستقلع البعثة، هذا المساء، من مطار تونس قرطاج الدولي بعد أن أنهى تجمعه بتونس.

واستغرق معسكر «فرسان المتوسط» بتونس خمسة أيام خاض خلالها الفريق مباراة ودية دولية واحدة، فقد نتيجتها أمام المنتخب الليبيري بهدف لصفر.

وسيستأنف المنتخب الذي يضم بين صفوفه 23 لاعبًا، غدًا الخميس، تدريباته الأخيرة بالدوحة بقيادة مدربه الإسباني خافيير كليمنتي؛ استعدادًا لمباراته المرتقبة التي سيخوضها مساء السبت المقبل، أمام نظيره المنتخب السوداني ضمن التصفيات الحاسمة.