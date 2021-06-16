عجينة والبكباك يتنافسان على كرسي الطائرة

منافسات سابقة للكرة الطائرة بنادي السويحلي (فيسبوك)

يشهد المسرح البلدي بمدينة زليتن، الأحد المقبل 20 يونيو، انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة.

وسيكون التنافس على رئاسة الاتحاد بين قائمتين، واحدة برئاسة عدنان البكباك ونائبه مصباح البغدادي، والعضو المالي بدر الشريف، وعضوية عبدالوهاب زوبي، وعيد إدريس وطارق صوله، وعايدة النوال.

وقائمة ثانية برئاسة محمد عجينة، ونائبه محمد ابوخريص، والعضو المالي منجي نانيس، وعضوية علي الطاهر رمضان، وعوض علي عوض، ورضا فرعون، وحواء عاشور حرب.

وتشرف على الانتخابات لجنة برئاسة عزالدين القاضي والمقرر أحمد الطويل وعضوية علي الضاوي. ولجنة الطعون برئاسة وليد حبيب مبارك، والمقرر حسين أبوعرقوب وعضوية محمد بلقاسم الفقي.

يشار إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للكرة الطائرة، تتكون من 41 ناديًا، من بينها 15 ناديًا من الدرجة الأولى، وكل منهما بثلاثة أصوات وهي الاتحاد والأهلي بطرابلس، والجزيرة وأساريا، والوحدة (الويفات) والأهلي بنغازي والهلال والنصر والمروج، والبراق، والسويحلي، والاتحاد المصراتي، والتحدى مصراتة، والتصدي والأفريقي زليتن.

بالإضافة إلى 26 ناديًا ستمثل بصوت واحد فقط وهي أندية، ناصر (غريان) وبدر (الجغبوب) والهلال، البطنان، والرباط والتقدم، والروابي (طبرق) والهدى (الخمس)، والإشعاع (زليتن)، والترسانة (طرابلس)، ونجوم المحلة (القره بولي)، والهدف (المعمورة)، وصقورالعلالقة (صبراتة).

بالإضافة إلى الأولمبي (الزاوية)، والنهضة سبها، والخليج، وجوهرة الصحراء، والبيضان (أجدابيا) والتوعية، والتضامن (جالو)، والأخضر (البيضاء) ، والشروق (الزنتان)، وككلة (ككلة) والاتحاد (الكفرة)، والجبل (الأصابعة)، والنضال (كاباو).