30 دقيقة مهلة من اتحاد كرة القدم الليبي لعدم إلغاء المباراة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 16 يونيو 2021, 04:26 مساء
شعار اتحاد كرة القدم الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

وجهت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم خطابا إلى نظيرتها في التحكيم العامة تطالبها بضرورة إيقاف المباريات التي تتأخر عن انطلاقها بـ30 دقيقة، بسبب دخول الجماهير، وتحمل الحكام مسؤولية تحديد من الجمهور المتسبب في ذلك لاتخاذ العقوبات اللازمة.

كما طالبات المسابقات من لجنة الحكام أن يعلن حكم المباراة عن نهايتها، ويصدر قرارا بفوز الفريق غير المخالف.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد أصدر، في وقت سابق، قرارا بتغيير لجنة الحكام العامة.

يأتي هذا القرار أيضا نتيجة دخول الجماهير في العديد من الملاعب مما تسبب في إيقافات للمباريات وحدوث بعض الأحداث، من بينها الاعتداءات على حكام بعض المباريات.

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