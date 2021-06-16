مصباح يكشف إهمالا رياضيا مع ابنه بقيمة 24 ألف دولار

امحمد مصباح (أرشيفية : الإنترنت)

كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي للتايكوندو امحمد مصباح، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، عما حدث مع ابنه الرياضي مصباح امحمد في الأولمبياد السابق، قائلاً: «شيء مؤسف، ويؤكد حالة التخبط في اللعبة».

وأضاف: «إن ابني توجه إلى ممارسة ألعاب أخرى بعد عدم الصرف عليه فى المنحة الأولمبية التى كانت باسمه وبقيمة 24 ألف دولار، ممنوحة من اللجنة الأولمبية الدولية للصرف على تدريباته ومعسكراته ومصروف جيب».

وأكمل: «لكنه للأسف تم تجاهله من اتحاد التايكوندو رغم وصول المبلغ لحساب الاتحاد»، داعيًا لاحترام الرياضيين المتأهلين للأولمبياد.

يذكر أن لعبة التايكوندو لم يترشح منها أي رياضي في أولمبياد طوكيو المقبل.