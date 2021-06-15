اتحاد الكرة يعلن إلغاء تنظيم دوري الدرجة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 10:07 مساء
منافسات بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة. (إنترنت)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، إلغاء بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 نظرا لظروف استثنائية.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، بيانا رسميا بقرار إلغاء البطولة؛ جاء خلاله، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1962 بشأن إنشاء اللجنة الأولمبية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي للاتحاد، وعلى اللوائح المنظمة لكرة القدم، وعلى كتاب لجنة الانتخابات، ومحضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الثالث للعام 2021 المنعقد بتاريخ 5-6.

وأشار البيان: «قرر مجلس الإدارة إلغاء تنظيم دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 لظروف استثنائية».

وأضاف البيان: «يثبت تسجيل جميع اللاعبين المسجلين بفرق الأندية المنتمية لمسابقة الدرجة الأولى مع فرق أنديتهم، حسب القوائم المقدمة من أنديتهم والمعتمدة من قبل لجنة أوضاع اللاعبين للموسم الرياضي 2020-2021».

 

بيان الاتحاد الليبي لكرة القدم. (موقع ريميسا)
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