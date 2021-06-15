طرح تذاكر المباريات المؤهلة لنهائيات كأس العرب 2021

بطولة كأس العرب قطر 2021. (أرشفيفية : إنترنت)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، طرح تذاكر المباريات المؤهلة لنهائيات البطولة، اليوم الثلاثاء، والتي يستضيفها كل من استاد خليفة الدولي، أحد استادات مونديال قطر 2022، واستاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي.

وتشهد التصفيات التأهيلية لكأس العرب إقامة سبع مباريات خلال الفترة من 19-25 يونيو الجاري، بواقع مباراة واحدة يوميا عند الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر طرح تذاكر المباريات، عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم (tickets.qfa.qa)، بقيمة 20 ريالا قطريا للتذكرة الواحدة على أن يتاح شراء التذاكر للمشجعين الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما.

كما يشترط الحصول على جرعتين للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أو التعافي من الإصابة بالفيروس خلال الأشهر التسعة الأخيرة، وبإمكان كل مشجع شراء 4 تذاكر كحد أقصى.

وسيتعين على المشجعين الالتزام بارتداء الكمامات، وإبراز الحالة والمشروبات إلى داخل الاستاد، إضافة إلى عدم السماح بتجمهر المشجعين في أي من مناطق الاستاد ومحيطه.

وتنطلق المباريات السبع المؤهلة لكأس العرب يوم 19 يونيو، الجاري بمواجهة بين منتخبي ليبيا والسودان في استاد خليفة الدولي.

وفي اليوم التالي (20 يونيو) يلتقي منتخبا عمان والصومال في استاد جاسم بن حمد، ثم تقام مباراة الأردن وجنوب السودان يوم 21 من الشهر نفسه في استاد خليفة الدولي.

ويشهد استاد جاسم بن حمد في 22 يونيو مواجهة بين منتخبي موريتانيا واليمن، بينما يلاقي منتخب لبنان نظيره الجيبوتي يوم 23 يونيو في استاد خليفة الدولي.

ويجمع استاد جاسم بن حمد في 24 يونيو منتخبي فلسطين وجزر القمر، على أن تختتم التصفيات المؤهلة لكأس العرب يوم 25 يونيو بمواجهة خليجية يستضيفها استاد خليفة الدولي بين منتخبي البحرين والكويت.

وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من هذه المرحلة إلى تسعة منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف فيفا قبل إجراء قرعة البطولة، هي: قطر (الدولة المستضيفة)، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، السعودية، العراق، الإمارات، وسوريا.

وتقام نهائيات بطولة كأس العرب، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالشراكة مع دولة قطر نهاية العام الجاري، خلال الفترة التي ستشهد منافسات أول نسخة من مونديال كرة القدم في العالم العربي والشرق الأوسط العام المقبل.

يشار إلى أن قرعة بطولة كأس العرب 2021 قد أسفرت في أبريل الماضي عن توزيع المنتخبات الستة عشر المشاركة في نهائيات البطولة على أربع مجموعات تضم كلا منها أربعة منتخبات.

ويتأهل عن كل مجموعة المنتخبان الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.

ويتنافس في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر مستضيفة البطولة، منتخبات العراق، والفائز من مباراة عمان والصومال، والفائز من مباراة البحرين والكويت.

وجاءت في المجموعة الثانية منتخبات تونس، والإمارات، وسوريا، والفائز من مباراة موريتانيا واليمن.

وتضم المجموعة الثالثة المغرب، والسعودية، والفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مباراة فلسطين وجزر القمر.

ويتنافس في المجموعة الرابعة الجزائر، ومصر، والفائز من مباراة لبنان وجيبوتي، والفائز من مباراة ليبيا والسودان.