430 مشاركا في أقوى بطولات العرب لألعاب القوى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 02:00 مساء
رتاج السايح (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، غدًا الأربعاء، على ملعب رادس بتونس، أقوى البطولات العربية لألعاب القوى الـ22، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو في شهر يوليو المقبل، بمشاركة 430 لاعبًا يمثلون بلدان: ليبيا ومصر والسعودية وقطر والعراق وعمان واليمن وفلسطين والأردن والسودان والبحرين والكويت والجزائر ولبنان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وسورية والمغرب وتونس البلد المستضيف.

التنافس في البطولة سيكون في سباقات 100متر، 200  متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 5000 متر، 10000 متر، 20 كلم مشي، 110 أمتار حواجز، 3000 متر موانع والوثب «عالي وثلاثي وطويل»، والقفز بالعصا، ورمي الرمح، ودفع الجلة، ورمي القرص، وإطاحة المطرقة، 4 × 100 تتابع، 4 × 400 تتابع، والعشارى.

المشاركة الليبية في المحفل العربي ستكون بخمسة رياضيين، هم: محمد بن يوسف في سباقي 100/ 200 متر، وأحمد السباعي في سباقي 200/ 400 متر، وعلاء الجورني سباق 800 متر، ورتاج السايح في رمي الجلة والقرص، ومحمد وضاح في رمي القرص.

يتولى الإشراف على تدريب منتخب الرماية الليبي، المدرب الروسي سيرجي، ومساعده الوطني سالم السايح، ومدرب السرعات الجزائري بشير معيرش، ويساعده المدرب الوطني أبوبكر التاورغي.

الاجتماع الفني للبطولة سيعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء بفندق المرادي قمرت بتونس.

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