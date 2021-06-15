رسميا.. عماد الدهماني مدربا للأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 01:09 صباحا
عماد الدهماني. (إنترنت)

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس، برئاسة ساسي أبوعون، اليوم الإثنين، عن تعيين عماد الدهماني مديرًا فنيًا، للفريق خلفًا للمصري طلعت يوسف، الذي استقال منذ أيام لتقرر الإدارة قبول استقالته وتوجيه الشكر له على ما قدمه خلال الفترة الأخيرة.

ويعد الدهماني أحد أبرز لاعبي الأهلي طرابلس السابقين، والذي سبق له قيادة الفريق في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة لعمله مع المدير الفني التونسي جلال القادري الذي رحل عن الفريق بعد فشله في الوصول لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الدهماني تجربه تدريبية قصيرة في نادي الخمس قبل عودته لقيادة الأهلي طرابلس من جديد، وينتظر لاعب الأهلي السابق مهمة صعبة مع الفريق خاصة بعد خسارة الفريق لصدارته خلال الأسابيع الأخيرة.

ويحتل الأهلي طرابلس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة جمعهم الفريق من 7 انتصارات و 6 تعادلات وبفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

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