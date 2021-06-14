ملفات متعددة في اجتماع «عمومية الجولف»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 14 يونيو 2021, 02:10 مساء
حسين أبوعرقوب (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي للجولف حسين أبوعرقوب في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للجولف ستعقد اجتماعها العادي الأحد المقبل بصالة اجتماعات مركز اللحام بتاجوراء.

وكشف أبوعرقوب الملفات المطروحة على طاولة الاجتماع، ومن بينها تقرير المكتب التنفيذي عن أعماله للعام 2020 وبرنامج النشاط، وخطة العمل للعام 2021 واعتمادها، واعتماد الحساب الختامي للعام 2020 ومشروع ميزانية العام 2021، وتشكيل لجنتي الانتخابات والطعون أو تفويض اللجنة الأولمبية بذلك، ومناقشة الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف أبوعرقوب أنه وفقًا للمادة 13 من النظام الأساسي للاتحاد الليبي للجولف يجوز لرئيس النادي، بتكليف رسمي، حضور نائب رئيس لجنة الإدارة أو من يخوله رئيس لجنة الإدارة، ويكون له حق اتخاذ القرار وفق القواعد المنظمة لذلك.

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