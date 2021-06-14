اتفاقية تعاون رياضي بين ليبيا والمغرب في الترايثلون

مراسم توقيع الاتفاقية (إنترنت)

عُقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية، على هامش بطولة العرب وأفريقيا للترايثلون، اتفاقية توأمة وتعاون بين الاتحادين الليبي والمغربي للعبة، ووُقعت الاتفاقية من قبل رئيس الاتحاد الليبي علي زايد، ونظيره المغربي مجدي امهروق.

شملت الاتفاقية تعزيز العلاقات القائمة والتاريخية، وتشجيع ودعم التعاون بين الأندية الرياضية والمنتخبات في البلدين، وتبادل الخبرات بإتاحة الفرصة لأطقم التحكيم لإدارة المنافسات الرياضية التي تنظم بكلا البلدين، والاستفادة من الخبرات الرياضية بالبلدين في إقامة الدورات التدريبية في مجال التدريب والتحكيم والتنظيم والإدارة في مختلف التخصصات.

أيضًا شملت الاتفاقية الدعوة لمشاركة الكوادر الرياضية في الدورات التأهيلية والمتقدمة في مجالات التدريب والتحكيم وتنظيم الإدارة بالبلدين مع تبادل الزيارات والمعسكرات لإعداد الأندية والمنتخبات الوطنية.

شملت أيضًا التعاون في مجال توفير المستلزمات من أدوات ومعدات وأجهزه وملابس وهدايا رياضية في البلدين، والتعاون في المنظمات الدولية الرياضية، مع توحيد وتنسيق الجهود والمواقف في المؤتمرات والندوات والملتقيات الرياضية العربية والقارية والإقليمية والدولية، مع تبادل اللوائح والنظم والنشرات والمطبوعات المتعلقة باللعبة بين البلدين، وأخيرًا تم الاتفاق على وضع برنامج سنوي لتنفيذ بنود ومجالات هذه الاتفاقية، ليتم العمل بها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.