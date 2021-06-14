أرجوان واشتيوي ورفيق أبطال ليبيا لكرة المضرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 14 يونيو 2021, 01:24 مساء
تتويج أبطال ليبيا لكرة المضرب (إنترنت)

اختُتمت بملاعب المدينة الرياضية بطرابلس بطولة ليبيا لكرة المضرب تحت 12، 14عامًا (بنين وفتيات) وبمشاركة 26 لاعبًا من مناطق البيضاء وبنغازي والبريقة وصبراتة وطرابلس.

جاءت النتائج النهائية لتشهد تتويج اللاعب أحمد رفيق عبيد في فئة 12عامًا، وجاء ثانيًا اللاعب مؤنس شحاتة وثالثًا اللاعب أنس قدربوة، أما إبراهيم اشتيوي فتوج بطلًا لـ14عامًا، ونال الميدالية الفضية اللاعب محمد خالد الوليد، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب اللاعب عبد الرحمن عزام أبوقصيعة.

وتوجت بكأس وذهبية بطولة البنات 14 عامًا اللاعبة أرجوان رفيق، ونالت الفضية اللاعبة منى عاشور، وتوجت بالبرونزية اللاعبة سيما فكرون، وجاءت رابعة اللاعبة هديل عبدالرحيم.

تتويج أبطال ليبيا لكرة المضرب (إنترنت)
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