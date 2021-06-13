ريكسن في الشارع الرياضي الليبي بين التهكم والدروس المستفادة في الطب الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 13 يونيو 2021, 09:47 مساء
حادث كريستيان إريكسن في الملعب (إنترنت)

تابع الوسط الرياضي الليبي باهتمام كبير حادث لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، وسقوطه أثناء مباراة فريقه أمام فنلندا في بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2020»، أمس السبت، وتنوعت التعليقات حول حالة الإغماء الخطيرة التى حصلت للاعب، الأمر الذي حول حادث اللاعب لحديث العالم بأسره.

رئيس الاتحاد الليبي السابق للدراجات عادل أبوالشواشي أبدى اندهاشه في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، من حالة التهكم خلال بعض التعليقات، وربطها بحال حدوثها في الملاعب الليبية، ومقارنتها بتفاعل الطاقم الطبي في المباراة بإيجابية شديدة، مؤكدا أنها حالة غريبة، وغير مبررة أن يصل التهكم لهذا الحد وعلى أساس أن قطاعاتنا الآخرى أفضل من الرياضة.

أما رئيس نادي الظهرة محمد بيوض، نقل عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» الاشادات الكبيرة حول كيفية التعامل الرائع مع هذه الحالة من الناحية الإنسانية والطبية وخاصة من جانب المنافس المنتخب الفنلندي.

بينما أكد الاداري والمشجع الرياضي عادل الأحمر، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن حادثة سقوط لاعب الدنمارك يجب أن تكون درس للتعلم منه، داعيا اتحاد الكرة الليبي للتعامل مع اتحاد الطب الرياضي الليبي لتفعيل التعاون في الجانب الطبي، مؤكدا أن ضمان سلامة وحياة الرياضيين للأسف ليست من اهتمامات اتحاد الكرة.

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