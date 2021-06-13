وفاة رياضي ليبي غرقا قبل أيام من بطولة الأندية لتنس الطاولة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 13 يونيو 2021, 08:19 مساء
نسيم العطوشي (أرشيفية : الإنترنت)

لقى بطل ليبيا في تنس الطاولة نسيم العطوشي مصرعه غرقا اليوم الأحد في مدينة زوارة التي تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 120 كم غربًا أثناء ممارسة هوايته في الغطس، ليتبين من رحلة بحرية فقدانه للوعي وهو في أعماق البحر ووفاته.

الفقيد نسيم العطوشي تحصل على بطولة ليبيا في تنس الطاولة وهو لاعبا ومدربا وإداريا وكان يشغل منصب مساعد مدرب بلعبة تنس الطاولة بنادي الجزيرة زوارة وهو من أبرز لاعبي تنس الطاولة ومثل نادي الجزيرة والمنتخب الوطني في عديد البطولات المحلية والخارجية وكان يستعد منذ فترة للمشاركة في بطولة ليبيا للأندية لتنس الطاولة التي ستنطلق الجمعة المقبل.

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