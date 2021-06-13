الفروج: جاري التجهيز لتنظيم بطولة المنطقة الغربية في البوكسينغ

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 13 يونيو 2021, 07:39 مساء
منافسات سابقة في الكيك بوكسينغ (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ، حسين الفروج، أنه جاري التجهيز لتنظيم بطولة المنطقة الغربية للبوكسينغ، الخميس 24 يونيو الجاري، بقاعة الألعاب الرياضية بالمدينة الرياضية بطرابلس.

وأضاف الفروج في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن موعد الميزان والكشف الطبي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو الجاري، بمقر الاتحاد العام الساعة 3 مساء، والاجتماع الفني وقرعة البطولة سيكون يوم الأربعاء 23 يونيو الجاري، بمقر الاتحاد في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وطلب الفروج من الفرق المشاركة إحضار إثبات هوية وصورة شخصية للرياضيين.

يشار إلى أن الاتحاد العام شمل لجنة للبطولة برئاسة نادر الشيخ والمقرر محمد بلتيت وعضوية وليد بريون ولجنة التحكيم برئاسة لؤي فريوان ولجنة الطعون برئاسة خالد القريتلي.

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