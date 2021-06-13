خماسي ليبي في «عربية ألعاب القوى» بتونس

منتخب ألعاب القوى الليبي (إنترنت)

يواصل منتخب ليبيا لألعاب القوى استعداداته الجدية في معسكره الخارجي بتونس لبطولة العرب التي ستقام على ميدان ومضمار ألعاب القوى برادس التونسية في الفترة من 16 وحتى 20 يونيو الجاري.

ليبيا ستشارك في المحفل العربي بخمسة رياضيين وهم: محمد بن يوسف في سباقي 100/ 200 متر، وأحمد السباعي في سباقي 200/ 400 متر، وعلاء الجورني سباق 800 متر، وفي رمي الجلة والقرص تشارك ريتاج السايح، ويشارك محمد وضاح في رمي القرص.

يتولى الإشراف على تدريب منتخب الرماية الليبي، المدرب الروسي سيرجي، ومساعده الوطني سالم السايح، ومدرب السرعات الجزائري بشير معيرش، ويساعده المدرب الوطني أبوبكر التاورغي.

وفي سياق متصل قرر الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى إلغاء منافسات البطولة الأفريقية التي كان مقررًا إقامتها خلال شهر يونيو الجاري في نيجيريا، بسبب فيروس «كورونا»، بقرار من السلطات الصحية في نيجيريا التي رفضت استضافة البطولة خوفًا من انتشار موجة جديدة للفيروس، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة هناك في الوقت الحالي.