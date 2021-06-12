316 هدفا ضمن إحصائية مدهشة للأرقام في الدوري الليبي الممتاز قبل توقف الـ14 يوما

مباراة الأهلي بنغازي والأنوار (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

اختتمت أمس الجمعة مباريات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب (الثالث عشر) من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإجراء آخر أربع مباريات، حيث شهد الأسبوع تعزيز صدارة الأهلي بنغازي في المجموعة الأولى برصيد 37 نقطة، والاتحاد لصدارة المجموعة الثانية بـ31 نقطة، وفي الملاحقة النصر والهلال من المجموعة الأولى، والأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي في المجموعة الثانية.

المجموعة الأولى

التعاون - الأخضر 2-2.

الصداقة - شباب الجبل 2-2.

دارنس - نجوم أجدابيا 1- صفر.

الهلال - خليج سرت 2- صفر.

الأهلي بنغازي - الأنوار 1- صفر.

النصر - التحدي 1- صفر.

المجموعة الثانية

الاتحاد المصراتي - السويحلي 2-1.

الخمس - رفيق 1- صفر.

الأهلي طرابلس - أبوسليم 1- صفر.

الأولمبي - المحلة 1- صفر.

الاتحاد - المدينة 1- صفر.

الوحدة - الشط 2-2.

ترتيب المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي 37 نقطة - النصر 34 - الهلال 29 - الأخضر 28 - التحدي 17 - خليج سرت 15 - دارنس 13 - الصداقة 12- شباب الجبل 9 - التعاون 9 - الأنوار 7 - نجوم أجدابيا 6.

ترتيب المجموعة الثانية: الاتحاد 31 نقطة - الأهلي طرابلس 27 - الاتحاد المصراتي 26 - السويحلي 18 - الخمس 18 - المحلة 16- المدينة 14- الأولمبي 14- رفيق 13- أبوسليم 12- الوحدة 9- الشط 8.

تم تسجيل 13 هدفا في المجموعة الأولى و11 هدفا في المجموعة الثانية بمجموع أهداف الأسبوع 24 هدفا.

مجموعة الأهداف التي تم تسجيلها حتى الأسبوع الـ13 هي 316 هدفا، وشهدت المجموعة الأولى 169 هدفا، والثانية سجلت 147 هدفا.

هدافو الدوري الليبي

فيصل البدري (الهلال) 8 أهداف.

معتزالمهدي (الأهلي طرابلس) 7 أهداف.

إبراهيم بودبوس (الأهلي بنغازي) 7 أهداف.

عبدالرحمن العمامي (الأخضر) 6 أهداف.

المحترف كريست (الاتحاد المصراتي) 6 أهداف.

أحمد القديري (الاتحاد المصراتي) 6 أهداف.

ويتوقف الدوري لمدة 14 يوما بسبب استحقاقات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم استعدادا لمباراة السودان في 19 يونيو الجاري المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار تصفيات البطولة العربية للمنتخبات.