اختتام دورة أساسيات الإعلام الرياضي في غريان

اختتام دورة أساسيات الإعلام الرياضي (إنترنت)

اختتم الخميس الماضي بقاعة المجلس البلدي بغريان دورة أساسيات الإعلام الرياضي التي نظمها وأشرف عليها مكتب الإعلام باللجنة الأولمبية الليبية، وحضر حفل اختتام الدورة الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية خالد الزنكولي، وعضو مجلس الإدارة باللجنة وليد إمبارك، ووكيل ديوان بلدية غريان نصر الدين الفزاني.

الدورة استمرت ثلاثة أيام شارك فيها 24 متدربا من مدن ومناطق غريان والأصابعة والعزيزية والعربان والرابطة وأم الجرسان والقلعة وظاهر الجبل، وتم تقديم البرنامج التدريبي فيها بواقع ثلاث محاضرات في اليوم قدمها نخبة من الدكاترة والأساتذة المختصين.

من جانبه قال الزنكولي في كلمة خاطب بها المتدربين والحضور قبل توزيع شهادات إتمام الدورة «إن اللجنة الأولمبية بيت الخبرة في الرياضة الليبية ستواصل الاهتمام بالإعلام الرياضي من خلال إقامة دورات وورش عمل تهدف لتطوير أداء الكوادر الإعلامية الرياضية في مختلف مناطق ليبيا»، وشكر الأمين العام للجنة السادة في بلدية غريان على تعاونهم التام الذي أدي إلى نجاح هذه الدورة.

اختتام دورة أساسيات الإعلام الرياضي (إنترنت)

اختتام دورة أساسيات الإعلام الرياضي (إنترنت)