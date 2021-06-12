الأهلي بنغازي والاتحاد في الصدارة وانتصار للهلال ودارنس لتعزيز المراكز في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 12 يونيو 2021, 03:31 مساء
مباراة الهلال وخليج سرت (صفحة الهلال عبر فيسبوك)

جرت أمس الجمعة أربع مباريات في ختام مباريات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب، الذي سيدخل بعدها في راحة لمدة 14 يوما، بسبب استحقاقات المنتخب الوطني لمباراة السودان في تصفيات كأس العرب، التي من المقرر لها أن تجرى في الدوحة يوم 19 يونيو الجاري.

المباريات الأربع جرت في أربعة ملاعب هي طرابلس التي شهدت مباراة ديربي طرابلس بين المدينة والاتحاد، والأهلي بنغازي والأنوار بملعب شهداء بنينا، وخليج سرت والهلال بملعب سرت، ودارنس ونجوم أجدابيا بملعب دارنة.

في ملعب طرابلس انتهت مباراة ديربي العاصمة بين الاتحاد والمدينة بتعزيز فريق الاتحاد صدارته للمجموعة الثانية، بعد الفوز على المدينة بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب علي العامري، بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده في الصدارة إلى 31 نقطة من 13 مباراة، ويبقى المدينة بعد الخسارة سابعا برصيد 14 نقطة من 13 مباراة.

في ملعب بنينا انتهت مباراة الأهلي بنغازي والأنوار بفوز الأهلي بنغازي بهدف في الدقيقة 86 عن طريق المحترف النيجيري ايفيونغ بضربة رأسية، بهذه النتيجة يواصل الأهلي تعزيز صدارته وأصبح 37 نقطة، أما فريق الأنوار رصيده من النقاط سبع نقاط في المركز الـ11 وقبل الأخير.

في ملعب سرت شهد لقاء خليج سرت وضيفه فريق الهلال فوز الأخير بهدفين دون رد سجل أهداف الهلال طارق السعيطي وأنس المصراتي، وبهذه النتيجة أصبح رصيد الهلال 29 نقطة، وخليج سرت بقي بنفس رصيده السابق 15 نقطة.

وفي ملعب درنة انتهى لقاء دارنس وضيفه نجوم أجدابيا بفوز دارنس بهدف وحيد سجله سامي الغولة، بهذه النتيجة رفع فريق دارنس رصيده وأصبح 13 نقطة، أما نجوم أجدابيا فرصيده من النقاط ست في آخر ترتيب المجموعة الأولى.

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