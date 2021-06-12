زايد عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للترايثلون بعد تتويج ملاك

زايد عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للترايثلون (إنترنت)

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للترايثلون العداء الليبي السابق ورئيس الاتحاد الليبي للترايثلون علي زايد عضوا للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للترايثلون، خلال الجلسة الانتخابية التي عقدت أمس الجمعة بشرم الشيخ المصرية على هامش البطولة الأفريقية للترايثلون وقد تم انتخاب زايد بالإجماع.

من جهة أخرى تحصلت ليبيا على ذهبية العرب والفضية الأفريقية في البطولة الأفريقية للترايثلون بالعنصر النسائي في فئة الكبار، ولأول مرة في تاريخ الاتحاد الليبي للترايثلون بواسطة ملاك محمود في البطولة العربية للترايثلون.

زايد عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للترايثلون (إنترنت)

تتويج ملاك محمود في البطولة العربية للترايثلون (إنترنت)