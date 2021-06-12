تهديد للدوري الليبي الممتاز بالإلغاء هذا الموسم

شعار اتحاد كرة القدم الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، حسين البوسيفي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أنه تم ترحيل مباريات الأسبوع الرابع عشر للدورى الممتاز لكرة القدم إلى يوم 21 يونيو الجارى، وعلل البوسيفي أسباب التوقف، بحساسية المرحلة التي يمر بها الدوري، وللاستحقاق المقبل للمنتخب الليبي.

يشار إلى أن اتحاد الكرة الليبي أصدر أول من أمس الخميس بيانا بشأن الأحداث الأخيرة المؤسفة التي صاحبت بعض مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، قال فيه: «إنه يتابع باهتمام شديد الأحداث المؤسفة التي صاحبت بعض مباريات الدوري الليبي لكرة القدم، بمختلف الملاعب، وما صاحبها من مظاهر سلبية، وتصرفات مشينة، لا تمثل المنافسة الرياضية الشريفة».

وأضاف الاتحاد الليبي في بيانه: «أن الهدف من المسابقات الرياضية مد جسور التواصل والتقارب بين شباب الوطن، بما يعود بالمنفعة على مستوى كرة القدم الليبية».

وعبر الاتحاد عن استنكاره للأحداث المؤسفة، وأكد أنه سيتخذ أقصى العقوبات ضد كل المنتسبين من أندية وأفراد، وسيتصدى لكل معرقلي نجاح مسيرة الدوري الليبي، لأن هذه الأحداث المؤسفة تسيء للمشهد الرياضي برمته والقائمين عليه، مشددا على أن اللوائح المنظمة ستكون هي الفيصل لردع هؤلاء المخالفين ووضع حد لكل المتجاوزين.

كما أشار اتحاد كرة القدم فى بيانه إلى أن تداعيات هذه الأحداث الخطيرة قد تضطرنا إلى قفل بعض الملاعب أو الاستعانة بملاعب محايدة أو إلغاء الموسم الرياضي إن لزم الأمر؛ حفاظًا على سلامة الجميع.