القزيري وسند والشامس أبطال دراجات طرابلس

جانب من منافسات الدراجات (إنترنت)

نظم الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس، أمس الجمعة، بطريق المطار بطرابلس، السباق الثاني من المرحلة الثانية على صعيد الناشئين والأواسط والكبار، وجاءت النتائج النهائية لتشهد تتويج دراج الاتحاد علاء الدين القزيري بطلا لسباق الكبار الذى كانت مسافته 81 كلم، وجاء ثانيا زميله طارق لبيب، وثالثا دراج الأهلي طرابلس أنس اليتيم، ورابعا دراج الاتحاد محمد الشبلي، وخامسا عبدالسلام أبوظهير.

وجاء سند سمير بطلا للأواسط لمسافة 81 كلم، وهو رياضي حر، وجاء ثانيا الدراج بدر الدين عمران من الأهلي طرابلس، وثالثا معتز أبوبكر من الشرطة.

وتوج مؤمن الشامس بطلا لسباق الأشبال، وجاء ثانيا الدراج أركان الخويلدي من الجمارك، وثالثا همام القماطي وهو رياضي حر، ورابعا عبدالله أبوعبدالله من الاتحاد المصراتي، وخامسا عبدالله لؤي رياضي حر، وسادسا محمد نصر من الأهلي طرابلس.

السباق الثالث من المرحلة الثانية سيقام الجمعة المقبل 18 يونيو الجاري، ونقطة الانطلاق من ميدان الشهداء بطرابلس مرورا بطريق الشط وتاجوراء ودخولا لمدينة المصابحة والوصول بمدينة ترهونة.