عمومية الترايثلون الأفريقي تجدد ثقتها فى ناصر بمشاركة ليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 12 يونيو 2021, 01:30 مساء
أحمد ناصر في الجانب الأيمن خلال التكريم (إنترنت)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للترايثلون أول من أمس الخميس، اجتماعها الانتخابي بمدينة شرم الشيخ المصرية، برئاسة أحمد ناصر، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي ورئيس الاتحاد المصري للترايثلون.

حضر مندوبو دول مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر والسودان وجنوب السودان وغانا ونيجيريا وكينيا وتشاد وجنوب أفريقيا والسنغال وغينيا وبوروندي وسيراليون.

وأسفرت العملية الانتخابية عن فوز المصري أحمد ناصر برئاسة الاتحاد الأفريقي للترايثلون، ونائبه الأول ديبي ألكسندر من جنوب أفريقيا، والنائب الثاني المغربية نزهة بدوان، والسكرتير العام آلان سانت لويس من موريشيوس وأمين الصندوق ايدويج ناجسام من الكاميرون، وعضوية كل من لطفي بلعبيد من تونس، وبوبكر جاي من السنغال، وفيريال شويطر من الجزائر، وجلوريا أوبجيمي من النيجر، وباواه فوسين من غانا.

يذكر أن اتحاد الترايثلون الأفريقى أول اتحاد في تاريخ الرياضة ضم مجلس إدارته 50% من السيدات.

مثل ليبيا في الانتخابات رئيس اتحاد الترايثلون الليبي على زايد والأمين العام للاتحاد أحمد حسونة.

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