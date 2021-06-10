بيان شديد اللهجة من اتحاد الكرة بشأن الأحداث الأخيرة بالملاعب الليبية

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني. (أرشيفية : إنترنت)

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، بيانًا اليوم الخميس، بشأن الأحداث الأخيرة المؤسفة التي صاحبت بعض مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وقال اتحاد الكرة في بيانه إنه يتابع باهتمام شديد الأحداث المؤسفة التي صاحبت بعض مباريات الدوري الليبي لكرة القدم، بمختلف الملاعب وما صاحبها من مظاهر سلبية، وتصرفات مشينة، لا تمثل المنافسة الرياضية الشريفة.

وأوضح بيان الاتحاد الليبي لكرة القدم أن الهدف من المسابقات الرياضية مد جسور التواصل والتقارب بين شباب الوطن، بما يعود بالمنفعة على مستوى كرة القدم الليبية.

وعبر الاتحاد عن استنكاره للأحداث المؤسفة، كما أكد أنه سيتخذ أقصى العقوبات ضد كل المنتسبين من أندية وأفراد، وسيتصدى لكل معرقلي نجاح مسيرة الدوري الليبي.

وتابع البيان أن هذه الأحداث المؤسفة تسيء للمشهد الرياضي برمته والقائمين عليه، مشددة على أن اللوائح المنظمة ستكون هي الفيصل؛ لردع هؤلاء المخالفين ووضع حدٍّ لكل المتجاوزين.

وأشار اتحاد كرة القدم إلى أن تداعيات هذه الأحداث الخطيرة قد تضطرنا إلى قفل بعض الملاعب أو الاستعانة بملاعب محايدة أو إلغاء الموسم الرياضي إن لزم الأمر؛ حفاظًا على سلامة الجميع.