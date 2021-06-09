26 لاعبا في بطولة ليبيا للتنس

بطولة ليبيا للتنس الأرضي. (إنترنت)

تنطلق غد الخميس على ملاعب التنس بالمدينة الرياضية بطرابلس بطولة ليبيا للتنس الأرضي تحت 12/ 14 عاما، وبمشاركة 26 لاعبًا من مناطق البيضاء وبنغازي والبريقه وطرابلس وصبراتة.

وستوزع كل فئة على مجموعتين، وتتنافس كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثان كل مجموعة للدور النصف نهائي.

وجاء المشاركون في بطولة 12 عاما، يزن أحمد فتحي (البيضاء) ومحمد صلاح الزناتي (البريقة) وعابد المبروك الموهوب (بنغازي)، وأنس حاتم قادر بوه (البريقة) ومؤنس شحاتة (طرابلس) وأحمد رفيق (طرابلس)، واليأس مسلم (طرابلس) وبحر المنتصر (طرابلس) وأنس الطيب (صبراتة) وعمر دغيم (طرابلس).

كما شارك اللاعبين محمد خالد الوليد (البريقه) وعبدالرحمن مختار بن اعتيقه (بنغازي) وإبراهيم نصر عبدالرحيم (البيضاء) محمد أمجد سعد (بنغازي)،

وعبد الرحمن ابوقصيعة (طرابلس) وإبراهيم الشتيوي (طرابلس) وعبدالرؤوف ابوقصيعة (طرابلس)، وهمام التكماك (طرابلس) ومروان الفرجانى (طراباس) وشعيب الكونى (طرابلس).

وفي بطولة الفتيات جاءت بمشاركة اللاعبات هديل فوزي عبدالرحيم (البيضاء) وفاطمة سليمان عبدالونيس (بنغازي)، وعائشة بالتمر (بنغازي) وسيما فكرون (طرابلس) وارجوان رفيق (طرابلس) وغنى عاشور (طرابلس).

مدير عام البطولة محمد بادي ونائبه عصام أبوغراره، والحكم العام زكريا النفاتي، وحكما الملاعب عبدالحكيم الجطيلي وعبدالباسط محمد سعيد.