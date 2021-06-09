نادي الأخضر يعلق مشاركته في الدوري الليبي الممتاز

فريق الأخضر. (إنترنت)

أعلن مجلس إدارة نادي الأخضر الليبي، مساء أمس الثلاثاء، تعليق مشاركته في بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وشدد الأخضر، في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على تعرض بعثة الفريق، للاعتداء من قبل جهاز الدعم المركزي أجدابيا، أثناء مباراة التعاون.

وحسم التعادل (2-2) مواجهة التعاون وضيفه الأخضر، أمس الثلاثاء، على ملعب أجدابيا، في الجولة الثانية من إياب بطولة الدوري.

وقال الأخضر في بيانه إن طاقم تحكيم المباراة تعرض لتهديد مباشر بين الشوطين، من جانب العناصر المكلفة بتأمين اللقاء.

ونوه بأن الأجهزة الأمنية وقفت عاجزة عن إخراج الجماهير من مدرجات الملعب، أمام أنظار طاقم التحكيم والمراقب، مما تسبب في توقف اللقاء أكثر من مرة.

وتابع البيان: «هذه الأحداث تسببت في احتساب الحكم ثلاث ركلات جزاء لأصحاب الأرض، بجانب قرارات غير موفقة أدت إلى تغيير نتيجة المباراة».

وأشار نادي الأخضر إلى أن قرار تعليق مشاركته في الدوري المحلي، جاء بعد اجتماع طارئ عقد بمقر النادي بمدينة البيضاء.