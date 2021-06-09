بدء عقد اجتماعات اللجان المشكلة لإعداد مسودة قانون عام الرياضة

اجتماعات اللجان المشكلة لإعداد مسودة قانون عام الرياضة. (إنترنت)

بدأت اللجان المشكلة في عدد من المدن الليبية عقد اجتماعاتها بخصوص إعداد مسودة قانون عام الرياضة، وهي اللجنة التي تم تشكيلها من 22 عضوًا بقرار من وزير الرياضة، وبرئاسة محمد أبودبرة رئيس اللجنة الأولمبية الليبية السابق، ولها حق الاستعانة بمن تراه مناسبا عبر عدة لجان فرعية.

وعقدت اللجنة الخاصة بالمنطقة الرابعة طرابلس بكلية التربية وعلوم الرياضة اجتماعها الأول، وعقدت اللجنة الخامسة وهي لجنة المنطقة الغربية اجتماعها الأول بمدينة زوارة، وسيتم إعداد مسودة القانون خلال ثلاثة أشهر ليتم إنجازه كمكسب للرياضة الليبية.

اجتماعات اللجان المشكلة لإعداد مسودة قانون عام الرياضة. (إنترنت)

اجتماعات اللجان المشكلة لإعداد مسودة قانون عام الرياضة. (إنترنت)