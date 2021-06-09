الأهلي طرابلس يبحث عن الفوز أمام أبوسليم في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 09 يونيو 2021, 02:13 مساء
فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، مع مباراة واحدة في الدوري الليبي لكرة القدم، حيث يشهد ملعب طرابلس بداية من الخامسة مساء، مباراة الأهلي طرابلس مع أبوسليم.

وقبل هذه المباراة المرتقبة؛ يحل فريق الأهلي طرابلس في المرتبة الثالثة، برصيد 24 نقطة، بينما يحل فريق أبوسليم في المركز العاشر، برصيد 12 نقطة.

وتعد مباراة اليوم هي الثالثة رسميا في تاريخ مباريات الفريقين، حيث لم يسبق أن تفوق أي من الفريقين على منافسه الآخر، ويعود أول لقاء جمعهما إلى الموسم الرياضي 2018 - 2019، وانتهت المواجهة الأولى بالتعادل السلبي، بينما انتهت المباراة الثانية خلال مرحلة ذهاب هذا الموسم بتعادل الفريقين بهدفين لهدفين.

وغدا الخميس سيشهد إقامة ثلاث مباريات، تبدأ على ملعب مدينة الخمس مواجهة بين الخمس ونظيره رفيق، وبملعب طرابلس الوحدة يلتقي الشط، وبملعب بنينا التحدي يلتقي النصر. 

والجمعة ستقام آخر أربع مباريات في الأسبوع الثالث عشر، حيث يواجه الاتحاد نظيره المدينة، وبملعب بنينا الأهلي بنغازي يلتقى الأنوار، وعلى ملعبه خليج سرت يستضيف الهلال، وبملعب درنة دارنس يستضيف نجوم أجدابيا.

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