في الدوري الليبي: الاتحاد المصراتي يحسم ديربي مصراتة.. والأخضر يعود بتعادل

فريق الاتحاد المصراتي. (إنترنت)

جرت اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الثاني (الثالث عشر)، من مرحلة الإياب بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وجمعت هذه المباريات التعاون مع الأخضر بملعب أجدابيا والصداقة مع شباب الجبل بملعب بنينا، وديربي مدينة مصراته الاتحاد المصراتي مع السويحلي، على أرضية ملعب مصراتة، والأولمبي مع المحلة في ملعب الزاوية.

وكانت النتائج التي تم رصدها على النحو التالي:

في ملعب الزواية فاز أولمبي الزواية، على نظيره المحلة، بنتيجة هدف دون مقابل، جاء عن طريق عاطف حسين.

بهذه النتيجة رفع الأولمبي رصيده من النقاط ووصل إلى النقطة 14، بينما بقي المحلة بنفس رصيده السابق بـ 16 نقطة.

وفي ملعب مصراتة حسم الاتحاد المصراتي قمة الأسبوع الثاني في ديربي مدينة مصراتة، بعد فوزه على السويحلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

سجل أهداف الاتحاد المصراتي أيمن اعمير وأحمد القديري، بينما سجل هدف السويحلي الوحيد عبد الرحمن الاجنف.

بهذه النتيجة رفع فريق الاتحاد المصراتي رصيده من النقاط إلى النقطة 26 في المركز الثاني مؤقتا خلف نادي الاتحاد في المجموعة الثانية، بينما بقي السويحلي بنفس رصيده السابق 18 نقطة.

وعاد فريق الأخضر بالتعادل من مباراته أمام فريق التعاون، على ملعب أجدابيا، بنتيجة هدفين مقابل هدفين في مباراة شهدت أربع ركلات جزاء.

وجاءت أهداف التعاون عن طريق فرج عبد الحفيظ، من ركلة جزاء، وهيثم قيحزن، أما أهداف الأخضر فجاء الهدف الأول من ركلة جزاء سجلها منها عبد الرحمن العمامي الهدف الأول والهدف الثاني سجله علي امادو.

بهذه النتيجة أضاف الأخضر نقطة في رصيده وأصبح 28 نقطة والتعاون 9 نقاط.

وفي ملعب بنينا انتهت مباراة الصداقة وشباب الجبل بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، سجل لشباب الجبل البوسعيدي وحسين صالح، وسجل للصداقة عبدولاي وعيسى عبدالله.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح فريق الصداقة 12 نقطة، وشباب الجبل 9 نقاط.