الوحدة يتعاقد مع المدرب الوطني رضوان الديب

المدرب الوطني رضوان الديب. (إنترنت)

قررت إدارة نادي الوحدة، التعاقد مع المدرب الوطني رضوان الديب، خلفا للمدرب جلال الدامجة، الذي قدم استقالته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إدارة الوحدة، معتذرا عن مواصلته المشوار مع الفريق في منافسات بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وأكد نادي الوحدة أن مجلس الإدارة وافق على طلب استقالة جلال الدامجة، موجهين له الشكر والتقدير على ما بذله من جهد تجاه الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة قيادته للفريق.

وكان الوحدة قد كلف الدامجة مدربا للفريق بعد رحيله عن نادي السويحلي، ليكون خلفا للمدرب الوطني صبري قشوط، الذي أصبح مدربا لنادي الشط.

يذكر أن نادي الوحدة يحتل حاليا المركز الحادي عشر (ما قبل الأخير)، في سلم الترتيب برصيد ثماني نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن متذيل الترتيب نادي الشط، الذي يملك سبع نقاط بعد مرور 12 جولة.

وباستقالة الدامجة يكون عدد المدربين الذين قدموا استقالتهم أو تمت إقالتهم منذ بداية الموسم الجاري (2020-2021) أكثر من حوالي 15 مدربا في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث إن مسلسل رحيل المدربين بدأ منذ الجولة الافتتاحية الأولى.