بيان تحذيري من وزارة الرياضة تجاه اللجنة الأولمبية الليبية

وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية. (إنترنت)

أصدر وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، بيانًا، حذر فيه اللجنة الأولمبية الليبية، من التعالي على سيادة الدولة، والتهديد باللجوء للجهات الدولية في حالة تدخل الحكومة.

وجاء في البيان -الذي تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه- إن الوزارة جاءتها مجموعة من المذكرات تقدم بها عدد من الشخصيات أشاروا فيها إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية أصدر قرارات بالتجاوز والمخالفة، بإسقاط عضوية البعض من الشخصيات من الاتحادات الرياضية.

وقابلت «الأولمبية» جميع المشاكل بالتجاهل مما جعل الوزارة تصدر هذا البيان، وأن التهديد بالشكوى الدولية لا يخيفنا وندعوها لتصفية الأجواء بينها وبين الاتحادات الرياضية.

وأوضح البيان أن الساحة الرياضية ما لم تشهد انفراجا وتصالحا فسوف يكون للوزارة رأيها، كما حذر البيان من عقد الجمعيات العمومية بطريقة تشوبها الريبة والضغائن.

بيان وزارة الرياضة. (نسخة تحصلت بوابة الوسط عليها)