قرارات مهمة للاتحاد الدولي للسباحة

رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان محمد القنين. (إنترنت)

اختتم بالدوحة بدولة قطر اجتماع الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) بحضور رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان محمد القنين، الذي عقد بفندق الشيراتون بمدينة الدوحة في قطر بحضور 108 أعضاء من 183 عضوا.

وافتتح الاجتماع بكلمة رئيس الفينا خوليو ماجليون، مرحبا بجميع الأعضاء الموجودين في القاعة والحضور عن بعد عبر منصات التواصل والإنترنت، ثم كلمة الأمينة العامة المكلفة للفينا مارسيلا سكسلوند.

وبدأ الاجتماع العادي للجمعية العمومية للفينا بجدول الأعمال التالي.

1. التأكيد على النصاب.

2. عرض التقارير الإدارية والمالية والفنية 2019-2020 والمصادقة عليها.

3. عرض الميزانية التقديرية المقترحة 2021-2025 والمصادقة عليها.

4. عرض التغييرات المقترحة في بعض مواد النظام الأساسي والقواعد العامة وحث وتوجيه الاتحادات الوطنية للعمل بها والمصادقة عليها.

5. عرض مدونة الأخلاقيات والتدقيق والمصادقة عليها.

6. عرض قواعد مراقبة المنشطات والمصادقة عليها.

7. الاجتماع الانتخابي.

بعد الانتهاء من جدول الأعمال مباشرة تسلم رئيس لجنة الانتخابات المحامي السويسري فرانسوا كارارد، إدارة جلسة الانتخابات بالأعضاء الحاضرين في القاعة والحضور عن بعد عبر منصات التواصل والإنترنت. حيث كان التصويت داخل وخارج القاعة بالهاتف المحمول وأجهزة الحاسوب.

وافتتحت الجلسة الانتخابية وكانت النتيجة فوز السيد حسين المسلم برئاسة الاتحاد الدولي للسباحة FINA، عن الفترة 2021-2025 بحصوله على 302 صوت من 183 عضوا، وكذلك فوز السادة الآتية أسماؤهم بعضوية المكتب ومجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة FINA.

وتكون من الرئيس: حسين المسلم (الكويت)، والنائب الأول للرئيس: سام رامسامي (جنوب أفريقيا)، والنائب الثاني للرئيس: ماثيو دن (أستراليا)، وأمين الصندوق: ديل نيوبورغر (الولايات المتحدة الأميركية)، ونواب الرئيس: باولو باريلي (إيطاليا)، وتشو جيهونج (الصين) وخوان كارلوس أوريويلا (البرتغال)، وعضوية: زهير المفتي (المغرب)، ودونالد روكاري (أوغندا) ومحمد ديوب (سنغال)، وإيرول كلارك (البرازيل)، وشيريل جيبسون (كندا)،

وطه الكشري (عمان)، وأندري كريوكوف (كازاخستان).

كما تم اختيار فرناندو كاربينا (إسبانيا)، وديميتريوس دياثيسوبولوس (الأرجنتين)، وديفيد سباركس (بريطانيا)، ودورين تيبوركز (مارشيوس)، وألجيرنون كارجيل (البحرين)، وفيرونيكا ستانهام (أوروغواي)، ودايتشي سوزوكي (اليابان)، وفيريندرا نانافاتي (الهند)، وروماني كاتوا (كرواتيا)، وأنطونيو خوسيه داسيلفا (بولندا)، وإريك فان هيجنينجن (هولندا).

وفقا لنظام الاتحاد الدولي للسباحة (FINA)، فإن بيني هاينز رئيسة لجنة الرياضيين في FINA هي أيضًا عضو بحكم منصبها في المكتب، مع حق التصويت.

أخيرا، تم اختيار أربعة أعضاء آخرين للمكتب، كممثلين عن الدول التي ستعقد الدورات القادمة من بطولة العالم للألعاب الأولمبية: وهم خليل الجابر (قطر)، وجيل سيزيونالي (فرنسا)، وفلاديمير سالنيكوف (روسيا)، وبالاس فورجيس (المجر).

وبعد تسلم مهامه رئيس الاتحاد الدولي للسباحة اقترح حسين المسلم ترشيح الدكتور خوليو ماجليون رئيسا فخريا لـ«FINA»، وهو ما وافق عليه الأعضاء، وانضم رئيسا دائما للاتحاد الدولي للسباحة إلى مصطفى العرفاوي، وهو أيضا الرئيس الفخري للفينا (منذ العام 2009، بعد 21 عاما من رئاسة الاتحاد الدولي للسباحة).

كما انتخبت الجمعية العمومية لجنة أخلاقيات «FINA» ولجنة تدقيق «FINA» للفترة 2021-2025 على النحو التالي: لجنة الأخلاق: التي تكونت من جين جاي (سويسرا)، وعبدون ديجونون (BEN)، وراشد العنزي (الكويت)، وليام جيه هيبل (الولايات المتحدة)، وريموند هاك (روسيا)، وكريس فيدلر (أستراليا). ولجنة للتدقيق تكونت من جان إكسنر (تشيكوسلوفاكيا)، وديبيندراناث سارانجي (الهند)، وجوستافو ماستروياني (URU).

ومباشرة بعد انتخابه، عقد المسلم اجتماعا قصيرا للمكتب الجديد، وكانت قراراته الأولى كالآتي:

1- ترشيح المدير التنفيذي الجديد لـ«FINA»، السيد برنت نيوكيت (الولايات المتحدة الأميركية).

2- الموافقة على جمع جوائز مالية للرياضيين العام 2021 بقيمة 2.4 مليون دولار.

3- الموافقة على إنشاء لجنة الإصلاح (برئاسة فرانسوا كارارد) واللجان الفرعية ذات الصلة.

4- الموافقة على مذكرة تفاهم مع أربع جامعات لبرنامج تعليمي وتدريب لرياضيي الاتحاد الدولي للرياضيين.

5- المصادقة على اللوائح التي تحدد إجراءات انتخاب لجنة الرياضيين في مايو 2022.

وفي كلمة للرئيس الجديد حسين المسلم، في نهاية الاجتماع الانتخابي، صرح رئيس الاتحاد الدولي الجديد: «اليوم هو بداية رحلة جديدة مثيرة لعائلة السباحة معا، ولكنها بالنسبة لي أيضا تتويج لرحلة العمر التي جلبت حتى هذه اللحظة، وهذا شرف لي».

ثم حدد حسين المسلم أولويات رئاسته: «لا تمييز، والعمل الجماعي، وتخفيض الإنفاق الإداري، ودعم مالي إضافي للاتحادات الوطنية».