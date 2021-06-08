الجفارة تستضيف بطولة الجامعات الليبية للطائرة الشاطئية

الطائرة الشاطئية. (إنترنت)

بدأت الاستعدادات بنادي العزيمة ببلدية الماية، وجامعة الجفارة في التجهيز لاستضافة بطولة الجامعات الليبية للكرة الطائرة الشاطئية تحت شعار (بطولة السلام / ورشفانة).

وتقام البطولة يومي 24، و25 من يونيو الجاري، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.

وقال المدرب محمد صولة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إن باب الاشتراك في البطولة سيكون مفتوحا لكل الجامعات الليبية المهتمة بالطائرة الشاطئية.

وأضاف أن باب التسجيل سيكون مفتوحا حتى 14 يونيو الجاري، مضيفًا أنه من خلال البطولة سيتم اختيار منتخب ليبيا الجامعي للمشاركة به في الاستحقاقات الخارجية القادمة.

يذكر أن منتخب ليبيا الجامعي سبق له التتويج بالميدالية الفضية لبطولة الجامعات العربية التي استضافتها عمان العام 2020، وبمشاركة منتخبات ليبيا وعمان 1 فلسطين والمغرب ولبنان وعمان 2، ومصر، والأردن، والإمارات.