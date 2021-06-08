الجزيرة والأهلي بنغازي يفتتحان نهائيات أشبال اليد

أشبال اليد. (إنترنت)

تنطلق اليوم بصالة نادي الجزيرة بمدينة زوارة أقصى الغرب الليبي، نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للناشئين للموسم الرياضي (2020/2021) وبمشاركة فرق الجزيرة والهلال والأولمبي، والأهلي بنغازي.

واليوم الثلاثاء ستقام مباراتان: مباراة الافتتاح ستجمع الجزيرة مع الأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الأولمبي مع الهلال.

وغدًا الأربعاء الجزيرة يلتقي الأولمبي بداية من الثالثة مساء، ويعقبه لقاء الأهلي بنغازي والهلال بداية من الخامسة مساء.

والخميس تختتم النهائيات بمباراتين الأهلي بنغازي يلتقي الأولمبي بداية من الثالثة مساء وتعقبها مباراة الجزيرة والهلال.

يذكر أن الفريق الأكثر حصولا على النقاط هو من سيتوج بكأس البطولة.