المنتخب الوطني يبدأ الاستعداد لمواجهة السودان من بوابة تونس

المنتخب الوطني لكرة القدم. (إنترنت)

يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في معسكر قصير قبل اللقاء المرتقب مع منتخب السودان، والذي سيقام في قطر في التاسع عشر من الشهر الحالي للتأهل إلى كأس العرب الدوحة 2021.

وعلمت «بوابة الوسط» إن معسكر المنتخب سيبدأ، من التجمع في مدينة طرابلس الأربعاء، والسفر إلى تونس السبت، للدخول في معسكر قصير.

ومن المحتمل أن يخوض المنتخب مباراة ودية مع منتخب ليبريا، يوم الإثنين والتحول إلى الدوحة للقاء السودان في التاسع عشر من هذا الشهر.

المدرب القديم الجديد خافيير كليمنتي، حسب تصريح سابق له، سيعلن غدًا الثلاثاء قائمة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراة السودان.