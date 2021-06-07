ديربي طرابلس ومصراتة يزينان الجولة الثانية من إياب الدوري الليبي

جانب من تدريبات لاعبي الاتحاد. (إنترنت)

يشهد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز "الثالث عشر" ديربي مدينة طرابلس، والذي سيجمع فريق الاتحاد والمدينة بملعب طرابلس.

كما يشهد هذا الأسبوع ديربي مدينة مصراتة، والذي سيجمع الاتحاد المصراتي والسويحلي على أرضية ملعب مصراتة.

ديربي مدينة مصراتة سيقام غدًا الثلاثاء الساعة الخامسة مساء على ارضية ملعب مصراتة، بين الاتحاد المصراتي صاحب الترتيب الثالث في المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة، وفريق السويحلي صاحب الترتيب الرابع برصيد 18 نقطة.

وفي ديربي طرابلس ستقام المباراة يوم الجمعة وستجمع هذه المباراة فريقي الاتحاد والمدينة.

الاتحاد يدخل هذه المباراة وفي رصيده 28 نقطة متصدر ترتيب المجموعة الثانية، ويدخل فريق المدينة هذه المباراة بطاقم جديد بقيادة المدرب الوطني عبد الحفيظ اربيش وفي رصيده 14 نقطة.

وباقي مباريات هذه الأسبوع من المجموعة الثانية، ستكون على النحو التالي: الخمس يلتقي رفيق بملعب الخمس، والأهلي طرابلس يلتقي أبوسليم بملعب طرابلس، والأولمبي يلتقي المحلة بملعب الزواية، والوحدة يلتقي الشط بملعب طرابلس.