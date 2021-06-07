سند سمير ومحمد الشبلي بطلا سباق دراجات طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 07 يونيو 2021, 03:57 مساء
سباق دراجات طرابلس. (إنترنت)

نظم الاتحاد الفرعي للدراجات سباقا للناشئين 30 كلم، والأواسط والكبار 60 كلم، بمشاركة دراجين من أندية الاتحاد والأهلي طرابلس والشرطة والجمارك والجزيرة والسويحلي والاتحاد المصراتي. 

وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي: 

سباق الأواسط توج به دراج الأهلي طرابلس سند سمير، وجاء زميله نورالدين عمران ثانيا، وثالث الترتيب جاء لدراج الشرطة معتز أبوبكر.

وبطولة الكبار توج بها دراج ناظي الاتحاد محمد الشبلي، وجاء ثانيا دراج الأهلي طرابلس عبدالسلام أبوظهير، وثالثا دراج الاتحاد علاء حمودة، ورابعا طارق من نادي الاتحاد، وخامسا أنس اليتيم من الأهلي طرابلس.

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط»، قال رئيس فرعي الدراجات بطرابلس مختار الشبلي، إن سباق الناشئين لم تعتمد نتيجته إلا بعد النظر في تقارير الحكام، التي أوضحت وجود مخالفات من الرياضيين، أثناء السباق.

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