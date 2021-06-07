الواعر يتوج بكأس طرابلس للشطرنج الخاطف

لاعب الشطرنج الليبي فيصل الواعر. (إنترنت)

اختتمت أمس بدار الثقافة والعلوم بطرابلس بطولة من أجل فلسطين للشطرنج الخاطف، تحت شعار القدس تجمعنا، تنظم وإشراف منظمة بيدق سالك للشطرنج بالتعاون مع منظمة وفاء للإغاثة والتنمية.

واستضافة البطولة دار الثقافة، بمشاركة 50 لاعبا وبزمن 3 دقائق + 2 ثانية عن كل نقلة.

وتوح اللاعب فيصل الواعر بكأس البطولة بالإضافة إلى ميدالية، بعدما جمع في رصيده ثماني نقاط، وجاء ثانيا اللاعب عبدالله الفيتوري برصيد 7.5 نقطة، وتحصل على ميدالية، وثالث الترتيب اللاعب كمال بلوط برصيد ست نقاط، وتحصل على ميدالية.

وتولى إدارة البطولة الحكام فتحي دورار والسوري الكراري عمر الفرجاني ومحمد السوري.